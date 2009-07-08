ГПУ перевірить, як Кабмін виконує закон про оздоровлення дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Кабінет міністрів забезпечити повне виконання Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей», який набрав чинності з 1 січня 2009 року, та звертається до Генеральної прокуратури з проханням вжити заходів реагування щодо забезпечення виконання цього закону урядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, листи відповідного змісту глава держави направив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, Президент нагадав, що відповідно до вимог Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (пункт 3 прикінцевих положень), Кабмін зобов`язаний у шестимісячний термін від дня набрання ним чинності (до 1 липня 2009 року) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим законом. Зокрема, визначити порядок та умови забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, відповідно до пункту 1 статті 24 цього закону.

«Натомість урядом 28 квітня 2009 року (ще за місяць до початку оздоровчого сезону) прийнято постанову №424 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», - констатує Президент.

За його оцінкою, такі дії Кабінету міністрів не в повній мірі враховують вимоги положень Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» і створюють сприятливі умови до розповсюдження суцільної платності на послуги цієї сфери та обмеження доступу до неї дітей, які належать до соціально-уразливих груп населення.

Також Президент нагадує, що, попри його звернення до прем`єр-міністра з вимогою прискорити прийняття порядку й умов забезпечення послугами з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, на сьогодні цей Порядок так і не затверджено і перегляд зазначеної постанови не здійснено.

«З огляду на викладене та зважаючи на особливу значущість належного й повноцінного забезпечення оздоровлення і відпочинку українських дітей, недопущення можливої комерціалізації, забезпечення захисту прав та інтересів наших юних громадян, а також ураховуючи те, що вже минув один із трьох місяців літнього оздоровчого сезону, прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання Кабінетом міністрів України в повному обсязі вимог Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та поінформувати мене про результати», - йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до керівника уряду.

Одночасно Президент звертається до генпрокурора з листом, у якому пояснює цю ситуацію та просить вжити заходів реагування щодо забезпечення виконання Кабміном вимог закону.

«Прошу вжити заходів реагування відповідно до чинного законодавства щодо забезпечення виконання Кабінетом міністрів України вимог Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та поінформувати мене про результати», - йдеться у листі глави держави.