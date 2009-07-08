КС завтра оприлюднить рішення щодо повноважень Конституційного Суду

Конституційний Суд завтра оприлюднить прийняте 7 липня рішення за поданням Президента щодо повноважень Конституційного Суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, Президент звертався з проханням визначити відповідність Конституції (конституційності) Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання», частин першої, другої статті 6, частин третьої, четвертої статті 44. пункту 3 частини першої, частини другої статті 45, частини другої статті 71, частини третьої статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини шостої статті 52 Закону України «Про Кабінет міністрів України».

Початок о 10 годині.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача Івана ДОМБРОВСЬКОГО.

Акредитація журналістів здійснюється 8 липня до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент застосував вето до ухваленого 19 березня Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачені зміни до Закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.

14 квітня ВР подолала вето Президента на закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання». За подолання вето проголосували 388 з 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.