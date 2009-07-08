ГПУ перевірить дотримання законодавства щодо 13%-ї надбавки до мита

15:43, 08 липня 2009
Право
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Президент просить…

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО за дорученням Президента звернулася до Генеральної прокуратури з проханням перевірити дотримання урядом і Державною митною службою вимог законодавства щодо введення в дію 13%-ної надбавки до ввізного мита на товари некритичного імпорту.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, це звернення пов`язано з тим, що Конституційний Суд визнав неконституційним положення законів України, якими Кабінету міністрів делегувалися повноваження змінювати і скасовувати дані надбавки (рішенням від 23 червня 2009 р. №15-рп/2009).

«Окрім того, сьогодні чинність урядового акту (ухвала Кабміну №230 від 18 березня 2009 р. про обмеження дії 13%-ної надбавки до ставки ввізного мита на всі товари, окрім автомобілів і холодильників – УНІАН) створює сприятливі умови для ввезення імпортних товарів, при цьому не створюючи механізмів захисту вітчизняних виробників, що в умовах фінансово-економічної кризи є неприпустимим», - йдеться у повідомленні.

У Секретаріаті Президента вважають, що така політика уряду не стимулює створення нових робочих місць для українців і перешкоджає наповненню Державного бюджету як за рахунок зростання внутрішнього виробництва, так і за рахунок надходження коштів від сплати ввізного мита у розмірі 13% митної вартості імпортованих товарів.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 923-VІ «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою». Законом передбачалося введення терміном на шість місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита.

Цим законом Кабінету міністрів надається право зменшувати (скасовувати) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита, а також продовжувати застосування тимчасової процедури шляхом ухвалення відповідного рішення.

18 березня 2009 року своєю ухвалою Кабінет Міністрів скасував 13%-ву надбавку до ввізного мита на всі товари некритичного імпорту, окрім легкових автомобілів і холодильників.

Конституційний Суд своїм рішенням від 23 червня 2009 року визнав неконституційними норми законодавства, згідно з якими Кабінет міністрів може ухвалювати рішення про продовження процедури застосування, зменшення розміру, скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.

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