Пірати звільнять заручників, коли перерахують 2,7 млн. доларів

Сомалійські пірати отримали викуп у сумі 2,7 млн. доларів за німецький контейнеровоз "Ганза Ставангер".

Про це повідомив агентству Reuters по телефону один із піратів. За його словами, судно буде звільнено, щойно пірати поділять гроші.

"Ганза Ставангер" було захоплено 4 квітня 2009 року за 645 кілометрів на південь від сомалійського порту Кісмайо, нагадує Лента.ру.

На борту судна перебувають двоє громадян України, п`ятеро німців, 14 філіппінців і троє росіян.

Судно належить німецькій компанії Leonhardt & Blumberg.

За даними Deutsche Presse-Agentur, за звільнення контейнеровоза було заплачено не 2,7 млн. доларів, а близько 3 млн. доларів.

За словами представника Східноафриканської асоціації моряків, після узгодження всіх умов із компанією-власником судна пірати несподівано збільшили суму викупу, й Leonhardt & Blumberg довелося погодитися.