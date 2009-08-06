У Криму затримано рівненського банкіра

Правоохоронці Криму затримали і доправили у Рівне 27-річного працівника Рівненської філії "Ощадбанку", який викрав з банку, де працював, 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, зловмисник переховувався у Євпаторії. Він пояснив слідчим, що привласнені банківські гроші витратив на погашення своїх боргів.

Затриманий уже написав заяву про явку з повинною про те, що 30 червня ц.р., користуючись службовим становищем, заволодів іноземною валютою банку у сумі 95 тисяч доларів і 81 тисяча євро.

Зловмисника було оголошено у розшук після того, як керівництво банку звернулося до міліції з заявою про те, що він привласнив кошти фінустанови.