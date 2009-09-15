Сімферопольський ”Беркут” проводить акцію ”Чистий мер, чисте місто”

Декілька десятків співробітників спецпідрозділу ”Беркут” і студенток юридичного факультету одного з міліцейських вузів автономії принесли сьогодні чоловічий костюм для мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА й мітли для комунальників міста.

Як передає кореспондент УНІАН, акція ”Чистий мер, чисте місто” організована за ініціативою співробітників Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, яке очолює Геннадій МОСКАЛЬ.

Курсантки заявили, що мер ходить у пом`ятому костюмі, тому співробітники міліції вирішили скинутися й купити йому новий.

Мітли правоохоронці принесли для співробітників комунальних служб, щоб їм було чим прибирати місто.

Оскільки Г.БАБЕНКА на робочому місці не було, курсантки вирішили занести костюм до одного з кабінетів міськвиконкому, проте чиновник, який там знаходився, викинув подарунок.

”Мітли ми оприбуткуємо, в господарстві згодяться”, - сказав інший співробітник мерії. На запитання, що буде з костюмом, він відповів: ”Комусь подаруємо”.