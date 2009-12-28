Пенсійний фонд продовжує судові баталії з Чорноморським флотом РФ

Головне управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі в суді виграло апеляцію на рішення суду першої інстанції про зняття банкрутства з Будівельного управління Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА.

За інформацією Т.КРАВЦОВОЇ, Будівельне управління ЧФ - «це на сьогодні найбільший боржник, вони заборгували нам понад 9 млн.грн. І ми сьогодні дуже щільно працюємо з цим підприємством». Як додала вона, «підприємство виграло у нас суд першої інстанції (після того, як ГУ ПФУ оголосило його банкрутом - УНІАН), але потім ми виграли у них суд в апеляційній інстанції».

«Вони (БУ ЧФ РФ-УНІАН) навряд чиподаватимуть касацію, оскільки тут сперечатися ні не про що. Якщо вони повинні такі гроші, значить, або не можуть працювати, або не в змозі працювати, і повинні бути банкрутами. Або ж вони повинні розрахуватися з нами, і ми банкрутство знімемо», - сказала начальник главку.

Т.КРАВЦОВА також повідомила, що в Севастополі на сьогодні загальна заборгованість перед бюджетом Пенсійного фонду складає близько 16 млн.грн., включаючи пеню, штрафні санкції, пільгові пенсії, страхові внески. «Місячна заявка у нас складає 150 млн.грн., недоїмка -15 млн.грн. Якщо порівняти ці дві цифри, здається, не таке вже велике співвідношення. Але якби ми одержали ось ці 15 млн.грн., то ті пенсіонери, у яких буває затримка з виплатою пенсії на 1-2 дні, одержали б пенсію у свій день», – зазначила вона.

За інформацією начальника главку, «в місті є кілька підприємств, яких оголосили банкрутами. Це «Ера», «КБ Радіозв`язку», Будівельне управління Чорноморського флоту РФ».

Як повідомляв УНІАН, на 1 січня поточного року підприємство «Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ» мало борг перед ГУ ПФУ в Севастополі в сумі 2,7 млн.грн, за станом на 1 березня - 3,8 млн.грн. (або 27% від загальної суми пенсійної недоїмки по місту). Станом на 1 червня борг «Будівельного управління Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ» складав вже 5 млн. 865 тис. грн.