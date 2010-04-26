Металіст - Карпати: прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи

Прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно так званого договірного матчу в рамках чемпіонату України з футболу між харківським «Металістом» і львівськими «Карпатами».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, за дорученням генерального прокурора України прокуратурою Харківської області проведено перевірку за зверненням першого віце-президента Федерації футболу України Олександра БАНДУРКА щодо начебто отримання грошових коштів гравцями КФК «Карпати» (Львів) від представника команди ФК «Металіст» Євгена КРАСНІКОВА за програш матчу 26-го туру 17-го чемпіонату України з футболу, який відбувся 19 квітня 2008 року у м. Харкові між вказаними командами.

За даними прес-служби відомства, дослідчою перевіркою встановлено, що обставини, викладені у зверненні О.БАНДУРКА, щодо нібито отримання гравцями «КПФ Карпати» (Львів) «грошових коштів у сумі 110000» від представника команди ФК «Металіст» Є.КРАСНІКОВА за програш матчу 26-го туру 17-го Чемпіонату України між вказаними командами, «свого об’єктивного підтвердження не знайшли, оскільки футболісти обох команд категорично заперечують наявність вказаних обставин». Заперечили вказані обставини також опитані тренери команд, арбітри матчу і лікарі.

Львівський футболіст, який начебто отримав вказані кошти з метою їх подальшого перерозподілу між гравцями «КПФ Карпати», у своїх поясненнях повідомив, що «надані ним свідчення у розмові з почесним президентом «КПФ Карпати» ДИМІНСЬКИМ П.П. були надані ним вимушено під тиском останнього, ніяких грошових коштів він не отримував від КРАСНІКОВА Є.О. та між гравцями не розподіляв».

За остаточним висновком прокуратури, обставин передачі грошових коштів 19 квітня 2008 р. від Є.КРАСНІКОВА футболісту «Карпат» «за програш вищевказаного матчу не було», і «кримінальна справа не може бути порушена, якщо відсутня подія злочину».

Прокуратурою Харківської області за результатами проведеної перевірки за зверненням першого віце-президент ФФУ О.БАНДУРКА «ухвалено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи», повідомили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків’ян.