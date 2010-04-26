Законопроект про ратифікацію надійшов до ВР з процедурними порушеннями

Голова Комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олег БІЛОРУС заявляє, що законопроект про ратифікацію угоди щодо продовження базування в Криму Чорноморського флоту РФ був зареєстрований у Верховній Раді з порушенням процедурних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Цей документ має не тільки конституційні порушення, а і надійшов до парламенту з порушенням процедурних норм», - сказав він.

Зокрема, за словами О.БІЛОРУСА, відповідний проект закону був зареєстрований у ВР в п’ятницю, 23 квітня, вже після закінчення робочого дня.

Крім того, за його словами, цей документ не має висновку ні Юридичного управління ВР, ні експертно-наукового висновку. О.БІЛОРУС зауважив, що у зв’язку з цим розгляд цього документа в парламенті неможливий.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вчергове зауважив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, підписуючи цей документ, порушив всі міжнародні договори. «Він не мав таких повноважень. Його дії мають всі ознаки державної зради», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що депутати фракцій опозиції не допустять ратифікації цієї угоди.