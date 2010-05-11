Розслідування справ щодо зловживань уряду Тимошенко завершать до осені

Віце-прем`єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ заявляє, що правоохоронні органи до осені завершать розслідування справ за фактами розкрадання бюджетних коштів попередніми урядовцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра, про це В.СІВКОВИЧ заявив, коментуючи сьогоднішню акцію опозиції біля Верховної Ради України.

”Нам залишилося не досить довго, аби закінчити усі ці розслідування. Я думаю, що до осені ми це закінчимо. І більшість тих керівників опозиції, які сьогодні стоять біля стін Верховної Ради, будуть думати не про мандат – вони не встигнуть отримати депутатський мандат, а будуть думати, як сховатися чи втекти”, - сказав В.СІВКОВИЧ.

Віце-прем’єр переконаний, що сьогоднішня опозиція не має права називати себе опозиційною силою. ”Колишній уряд не може бути опозицією тому, що вони зараз роблять димову завісу від правоохоронних органів”, - пояснив він.

Зокрема, В.СІВКОВИЧ уточнив, що йдеться про зловживання у бюджетній сфері на суму понад 100 млрд. грн. ”42 млрд. грн. – це суми, по яких сьогодні фактично відкриті кримінальні справи. 15 млрд. грн. – це доказана легалізація брудних коштів якраз із бюджетних програм. Це якраз той ”відкат” у 15 млрд. грн. від усіх бюджетних програм”, - повідомив віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив про необхідність притягнення екс-керівника уряду Юлії ТИМОШЕНКО та інших посадових осіб до кримінальної відповідальності за розкрадання бюджету.

”Дії попереднього уряду завдали державі збитків розміром у 100 млрд. грн., а тому матеріали про виконання бюджету 2009 року повинні розглядатися не лише народними депутатами, а, в першу чергу, правоохоронними органами, і колишня прем’єр-міністр, а також посадові особи мають понести кримінальну відповідальність за це”, - сказав М.АЗАРОВ.

5 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення компанії “Trout Cacheris, PLLC” (Вашингтон) до проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 роках і першому кварталі 2010 року.

Компанія ”Trout Cacheris, PLLC” заснована у 1996 році й спеціалізується на складних судових процесах як у цивільному, так і в кримінальному праві.