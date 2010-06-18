ГПУ порушила справу проти податківця

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом отримання хабара начальником однієї з районних податкових інспекцій міста Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства.

«16 червня слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України спільно з працівниками ГУБОЗ МВС України затримано «на гарячому» після одержання хабара в сумі більш як 40 тис. грн. начальника Державної податкової інспекції одного із районів м. Харкова», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабар від директора товариства з обмеженою відповідальністю за складання акту перевірки підприємства без зазначення суттєвих порушень законодавства.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Керівника податкової інспекції затримано у порядку ст.115 КПК України. Проводиться досудове слідство, йдеться у повідомленні.