“Репортери без кордонів” прийняли запрошення Герман

Керівництво міжнародної організації “Репортери без кордонів” прийняли запрошення заступника глави Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН відвідати Україну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила Г.ГЕРМАН, яка напередодні отримала листа від генерального секретаря організації “Репортери без кордонів” Жана-Франсуа ЖЮЛЬЯРА.

“Як генеральний секретар “Репортерів без кордонів” хотів би подякувати Вам за увагу, приділену нашій роботі – я приймаю Ваше запрошення”, - йдеться у листі.

Також Г.ГЕРМАН повідомила про початок консультацій щодо дати приїзду Ж.ЖЮЛЬЯРА в Україну.

“Я сподіваюся на відчутну допомогу “Репортерів без кордонів” у справі розширення свободи слова в Україні. Я маю добрий досвід співпраці з цією авторитетною організацією і переконана – “Репортери…” підтримають наші зусилля для розвитку свободи слова в Україні і для створення умов, за яких повернення цензури стало б неможливим за жодних умов”, - наголосила заступник глави Адміністрації Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у прес-службі Президента України повідомили, що о 13.00 в Адміністрації Президента відбудеться підхід до преси заступника глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН і медіаексперта «Репортерів без кордонів» Жана МАРТАНА.

Під час спілкування зі ЗМІ Г.ГЕРМАН зауважила, що Ж.МАРТАН як відомий європейський медіаексперт, юрист, що співпрацює з Єврокомісією та міжнародною організацією «Репортери без кордонів», на запрошення української сторони братиме участь у процесі розширення свободи слова в Україні.

У свою чергу Ж.МАРТАН зауважив, що «побачив реформи в Україні, у тому числі в питанні свободи слова».

Наступного дня, 1 липня «Репортери без кордонів» заявили, що не направляли свого представника в Україну і не вповноважувала його надавати оцінку ситуації зі свободою слова в нашій державі.

У заяві зазначалося, що представники «Репортерів без кордонів», у тому числі генеральний секретар організації Жан-Франсуа ЖЮЛЬЯР, планують відвідати Україну на запрошення Адміністрації Президента. Планується, що візит відбудеться з 19 по 21 липня.