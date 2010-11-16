Затримано міліціонерів, які брали хабарі на ринку «7-й км»

Співробітники СБУ, Генеральної прокуратури та внутрішньої безпеки МВС викрили та припинили злочинну діяльність групи корумпованих працівників ГУ МВС України в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники запровадили механізм систематичного стягнення хабарів з фізичних і юридичних осіб за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності на промисловому ринку «Авангард» (7-й кілометр, м. Одеса). Щомісячна загальна сума хабарів, що стягувались з торгівців, сягала 1 млн. дол., поінформували в СБУ.

У результаті спецоперації затримано керівника відділу міліції промислового ринку, а також двох його спільників - працівників керівної ланки відділку. Хабарників взяли «на гарячому» - при отриманні 12 тис. дол. Після затримання у підозрюваних вилучили речові докази – пачки із міченими стодоларовими банкнотами. В ході обшуку службового кабінету й приватного помешкання головного підозрюваного знайдено ще 190 тис. дол., серед яких знаходились купюри із написом «хабар». Ці кошти були виділені СБУ для документування злочину й раніше отримувалися зловмисниками.

Схема вимагання і стягування хабарів полягала в тому, що, зловживаючи службовим становищем, міліціонери систематично здійснювали перевірки діяльності приватних підприємців й торгівців ринку. Задля безперешкодного ведення бізнесу кожен власник торгівельної точки (загальна кількість на ринку перевищує 10 тис.) щомісяця сплачував «відкупного» від 100 до 500 дол.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб). Відповідна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Затримані працівники ГУ МВС України в Одеській області під вартою доставлені до столиці. Печерським районним судом Києва їм обрано запобіжний захід утримання під вартою. Розслідування триває.