На Сумщині розкрито злочин за участю екс-начальника «Соколу»

У Сумській області розкрито злочин трирічної давнини, фігурантом якого виявився начальник відділення спецпідрозділу «Сокіл».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, у листопаді 2007 року Шосткінським райвідділом міліції було порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого стосовно депутата Шосткінської міської ради, за частиною 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Майже три роки цей злочин був нерозкритим, аж поки до прокуратури області не надійшла інформація про те, що він міг бути вчинений працівниками міліції.

Слідчий прокуратури відібрав зразки крові у декількох колишніх працівників міліції, призначив молекулярно-генетичну експертизу (ДНК), яка показала, що кров, виявлена на місці події, справді належить одному із екс-міліціонерів.

У ході розслідування справи було встановлено, що тодішній начальник відділення організації службової діяльності відділу швидкого реагування «Сокіл» УБОЗ УМВС України у Сумській області, діючи у змові із невстановленими особами, намагався здійснити захоплення жителя Шостки біля під’їзду будинку, де той мешкав. При цьому міліціонер мав намір застосувати до громадянина спецзасоби, зокрема, наручники, вчиняв до нього інші дії, які завдавали болю. У процесі оборони, коли міліціонер затуляв чоловіку рукою рота, аби той не кричав і не кликав на допомогу, потерпілий відкусив правоохоронцю-зловмиснику фалангу мізинця лівої руки, після чого нападники втекли з місця злочину, не довівши свій намір до кінця.

Екс-працівнику міліції інкримінуються ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.