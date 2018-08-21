Загрожує до п'яти років в'язниці: вперше з часів СРСР в Росії судять за анекдот

Двох репостів в соцмережі "ВКонтакте" виявилося достатньо для порушення кримінальної справи.

Суд в Петербурзі 21 серпня приступив до розгляду по суті кримінальної справи стосовно громадського активіста і блогера, інваліда 2-ї групи Едуарда Нікітіна.

Він звинувачується в екстремізмі за публікацію анекдоту в соцмережі "ВКонтакте", і за цією статтею йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Читайте такожСБУ викрила у соцмережах 11 антиукраїнських адміністраторів

Втім, як повідомив адвокат Нікітіна, слідство після проведення психіатричної експертизи просить суд не притягати його до кримінальної відповідальності, а відправити на примусове лікування, пише "Радіо Свобода".

Вперше з радянських часів людину судять за анекдот. Двох репостов в соцмережі "ВКонтакте", зроблених активістом, учасник руху "Солідарність" Едуардом Нікітіним ще в 2015 році, – жартів про "ватніков" і анекдоту про вибори – виявилося достатньо для порушення кримінальної справи за 282-ю "екстремістської" статті "Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності".