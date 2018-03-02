Зомбі-апокаліпсис: вчені розповіли, хто допоможе людству вижити

За словами вчених, у всіх конфігураціях системи наявність спеціально навчених для нейтралізації зомбі солдатів стає запорукою виживання людства.

Вчені розробили статистичну модель виживання під час зомбі-апокаліпсису, розглянувши поширення епідемії в суспільстві, в якому крім звичайних жителів є певна кількість солдатів, спеціально навчених нейтралізувати зомбі.

Виявилося, що саме включення в модель армії може стати ключовим фактором для спасіння людства, пишуть дослідники в препринті статті, доступному на arXiv.org, передає N+1.

У разі настання гіпотетичного зомбі-апокаліпсису люди в першу чергу будуть орієнтуватися на інформацію з популярної культури. Поради з виживання у фільмах про зомбі стосуються в основному особистого контакту людини із зомбі і засновані на їх індивідуальних особливостях: невеликій швидкості пересування і можливості нейтралізувати зомбі, знищивши його мозок. Для того, щоб розробити ефективні методи боротьби з можливою зомбі-епідемією на глобальному рівні, вчені пропонують використовувати статистичні моделі, які описують поширення епідемії і динаміку чисельності населення.

Як правило, подібні статистичні моделі включають два типи учасників: звичайних людей і зомбі. Група бразильських фізиків під керівництвом Жуана Паулу де Мендоси (João Paulo A. de Mendonça) з Університету Жуіса-ді-Форі розробила динамічну математичну модель спалаху зомбі-епідемії, до якої включила ще одну групу військових, які, на відміну від звичайних людей, володіють засобами боротьби із зомбі і можуть ефективно їх нейтралізувати.

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Запропонована статистична модель являє собою сітку з певної кількості вузлів, по якій випадковим чином переміщуються елементи, які належать одній з трьох різних груп. Якщо два елементи з різних груп одночасно опиняться на одному вузлі сітки, то між ними станеться взаємодія, яка з певною ймовірністю призведе до одного з кількох можливих результатів.

Так, при зустрічі звичайної людини і зомбі може відбутися три події: або людина вбиває зомбі, або зомбі вбиває людину, або людина сама перетворюється на зомбі. Для простоти всі три варіанти модель розглядала як взаємовиключні, відповідно, сумарна ймовірність цих подій дорівнювала одиниці.

Ті ж три варіанти можливі і для зустрічі солдата із зомбі. При зустрічі солдата із звичайною людиною вбивати ніхто нікого не буде, але вчені припускають, що з деякою ймовірністю солдат може поділитися із звичайною людиною зброєю і навчити її прийомам боротьби із зомбі, так що звичайна людина перетвориться в солдата.

Динаміку трьох популяцій з плином часу вчені досліджували чисельно за допомогою комп'ютерного моделювання. Початковий стан системи представляв собою три популяції: група звичайних людей чисельністю 1000, один зомбі і різне число представників армії. Всі елементи розташовуються на 2000 вузлах сітки і за один крок по часу можуть переміститися в один із сусідніх вузлів. Автори роботи відзначають, що штучне обмеження співвідношення початкової чисельності перших двох груп позначається і на кінцевих даних, тому для великих груп людей кількісні результати будуть відрізнятися від отриманих вченими.

Виходячи із значень семи ймовірнісних параметрів, вчені досліджували кілька можливих конфігурації системи: базова модель сильної армії, а також модель дуже сильної армії, модель жорстоких зомбі і модель людства з високою опірністю. Так, наприклад, для моделі сильної армії у групі чисельністю 1000 людей з'являються шанси на порятунок тільки при початковій кількості солдатів не менше 47. При цьому для збереження хоча б 20 відсотків населення число солдатів має перевищувати 100. Автори роботи відзначають, що в реальності співвідношення військових та звичайних громадян, як мінімум, на порядок менше найменшого необхідного для виживання.

За словами вчених, у всіх конфігураціях системи наявність спеціально навчених для нейтралізації зомбі солдатів стає запорукою виживання людства. Саме включення таких елементів в систему викликає фазовий перехід статистичної системи в стан виживання. При цьому для кожної з конфігурацій фазовий перехід відбувається при своєму певному початковому числі таких елементів у системі.