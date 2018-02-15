У серіалі "Ходячі мерці" вперше покажуть голого зомбі

Перед глядачами, які дожили до восьмого сезону, постане повністю оголений зомбі.

У серіалі "Ходячі мерці" вперше буде показаний повністю голий зомбі. Прем'єра другої половини восьмого сезону відбудеться 25 лютого.

"Є епізод, в якому ми створили нашого першого повністю голого ходока. Ми ніколи цього не робили", - сказав виконавчий продюсер Грег Нікотеро, повідомляє Entertainment Weekly.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві зомбі атакували учасників п'ятикілометрового забігу.