У серіалі "Ходячі мерці" вперше покажуть голого зомбі

15:00, 15 лютого 2018
Курйози
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Раніше в серіалі мерців без одягу не було / Фото amc.com

"Є епізод, в якому ми створили нашого першого повністю голого ходока. Ми ніколи цього не робили", - сказав виконавчий продюсер Грег Нікотеро, повідомляє Entertainment Weekly.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві зомбі атакували учасників п'ятикілометрового забігу.

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Теги: #Ходячі мерці