У серіалі "Ходячі мерці" вперше покажуть голого зомбі
15:00, 15 лютого 2018Курйози
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Перед глядачами, які дожили до восьмого сезону, постане повністю оголений зомбі.
Раніше в серіалі мерців без одягу не було / Фото amc.com
У серіалі "Ходячі мерці" вперше буде показаний повністю голий зомбі. Прем'єра другої половини восьмого сезону відбудеться 25 лютого.
"Є епізод, в якому ми створили нашого першого повністю голого ходока. Ми ніколи цього не робили", - сказав виконавчий продюсер Грег Нікотеро, повідомляє Entertainment Weekly.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві зомбі атакували учасників п'ятикілометрового забігу.
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