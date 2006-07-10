Кушнарьов: ”10 кроків назустріч людям” треба відкоректувати

Сьогоднішню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо ситуації в парламенті заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ називає «набагато менш емоційною і більш конструктивною».

Така думка Є.КУШНАРЬОВА оприлюднена на офіційному сайті Партії регіонів.

«Я вітаю трансформацію позиції Президента України щодо антикризової коаліції. Сьогоднішня заява В.ЮЩЕНКА набагато менш емоційна і більш конструктивна», - сказав, зокрема, Є.КУШНАРЬОВ.

Звернувши увагу на те, що Президент заперечує будь-які конфронтаційні сценарії, які можуть завдати шкоди народу і підірвати стабільність країни, Є.КУШНАРЬОВ наголосив: «Не сумніваюся, що антикризова коаліція повністю підтримає Президента і в його вимогах забезпечити єдність України».

Водночас Є.КУШНАРЬОВ, заявляючи про необхідність «постійного діалогу між Президентом і коаліцією більшості», наголошує: «Прагнення Президента зберегти незмінність внутрішнього і зовнішнього політичного курсу країни може бути реалізоване, якщо сторони спільно в короткий термін підготують засади внутрішньої і зовнішньої політики України, і, відповідно до Конституції, парламент їх затвердить». Крім того, висловивши думку, що в цих засадах можуть знайти віддзеркалення основні положення президентської програми «10 кроків назустріч людям», Є.КУШНАРЬОВ зазначив: «Разом з тим вважаю, що окремі орієнтири повинні бути піддані коректуванню з урахуванням реалій сьогодення».

Як повідомляв УНІАН, Президент сьогодні зажадав від парламентських сил остаточного визначення і легітимного створення коаліції депутатських фракцій. «Незалежно від формату коаліції, я категорично наполягаю на дотриманні політичною більшістю принципів єдності країни і виконання програми реформ, яка одержала народну підтримку на виборах Президента України в 2004 році”, зазначається в заяві.

Також В.ЮЩЕНКО вимагає від парламентських сил призначення нового прем`єр-міністра України і приведення до присяги суддів Конституційного Суду.