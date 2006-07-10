Audi R10 програв реактивному винищувачу менше секунди (фото)

Дизельний спортпрототип Audi R10 програв гонку з реактивним винищувачем Harrier GR7 "Jump Jet", повідомляє Worldcarfans.com. Відставання Audi від винищувача Королівських повітряних сил Великобританії становило одну десяту частку секунди.

Автомобіль і літак змагалися на ділянці злітної смуги завдовжки один кілометр. На початку лідирував спортпрототип Audi, за кермом якого сидів шотландський пілот Алан МакНіш - розгін до 240 кілометрів на годину у машини зайняв менше часу, ніж у винищувача. Проте ближче до фінішу Harrier випередив дизельний R10.

Раніше Audi R10 став переможцем 24-годинної гонки в Ле Мані. Автомобіль оснащується дизельним мотором V12, потужністю більше 640 кінських сил. Потужність турбореактивного двигуна Rolls-Royce, встановленого на винищувач Harrier GR7 "Jump Jet", становить близько 15 тисяч кінських сил.

Лента.ру