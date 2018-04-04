У Facebook повідомили, що Cambridge Analytica зібрала дані 87 мільйонів користувачів

23:33, 04 квітня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це розповів головний технічний директор Facebook Майк Шропфер, йдеться в повідомленні на сайті адміністрації соцмережі.

Facebook повідомила, що більшість користувачів, чиї дані могла зібрати Cambridge Analytica, знаходяться у США.

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Компанія також заявила, що в майбутньому дозволить користувачам соцмережі дізнатися, чи отримала Сambridge Analytica доступ до їх персональних даних.

"Ми також розповімо людям про те, чи отримувала Cambridge Analytica доступ до даних", - пообіцяв Шропфер.

Раніше повідомлялося, що витік даних торкнувся 50 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, західні ЗМІ в березні опублікували розслідування про компанії Cambridge Analytica, що збирала дані користувачів фейсбука, щоб використовувати їх у політичній рекламі.

Засновник Facebook Марк Цукерберг визнав витік даних. За його словами, компанія ще в 2015 році просила Cambridge Analytica видалити отримані дані, але не переконалася, що ця вимога була виконана.

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Теги: #Facebook#Марк Цукерберг