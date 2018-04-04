У Facebook повідомили, що Cambridge Analytica зібрала дані 87 мільйонів користувачів

Раніше повідомлялося, що витік даних торкнувся 50 мільйонів користувачів.

Компанія Cambridge Analytica могла отримати доступ до даних 87 мільйонів користувачів Facebook.

Про це розповів головний технічний директор Facebook Майк Шропфер, йдеться в повідомленні на сайті адміністрації соцмережі.

Facebook повідомила, що більшість користувачів, чиї дані могла зібрати Cambridge Analytica, знаходяться у США.

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Компанія також заявила, що в майбутньому дозволить користувачам соцмережі дізнатися, чи отримала Сambridge Analytica доступ до їх персональних даних.

"Ми також розповімо людям про те, чи отримувала Cambridge Analytica доступ до даних", - пообіцяв Шропфер.

Раніше повідомлялося, що витік даних торкнувся 50 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, західні ЗМІ в березні опублікували розслідування про компанії Cambridge Analytica, що збирала дані користувачів фейсбука, щоб використовувати їх у політичній рекламі.

Засновник Facebook Марк Цукерберг визнав витік даних. За його словами, компанія ще в 2015 році просила Cambridge Analytica видалити отримані дані, але не переконалася, що ця вимога була виконана.