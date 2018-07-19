У бурштині знайшли найдавніше дитинча змії (фото)

Палеонтологи описали найдавніших плазунів, що мешкали в лісі ще 100 млн років тому: бурштин зберіг новонароджену змію і шкіру, скинуту дорослою.

До палеонтологів потрапили два рідкісних фрагменти стародавнього бурштину, в одному з яких зберігся фрагмент зміїної шкіри, а в іншому – останки змії крейдяного періоду, яка щойно вилупилася.

Про знахідки йдеться у статті, опублікованій журналом Science Advances, передає Naked Science. Останки датовані віком 98,8 млн років тому – серединою крейдяного періоду.

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Крихітна змійка довжиною 48 мм ідентифікована як представник раніше невідомого (і, зрозуміло, вимерлого) виду Xiaophis myanmarensis. З урахуванням чудово збереженого кістяка і навіть частково м'яких тканин, вчені вважають, що вона або ледь встигла з'явитися на світ, або так і загинула ембріоном, ще не повністю розвинувшись.

На жаль, голова цієї змії не збереглася, проте інших частин достатньо, щоб розрізнити особливості онтогенезу – індивідуального розвитку, – характерні й для сучасних змій.

За словами вчених, вони пройшли майже в незмінному вигляді з крейдяного періоду до наших днів. Автори проводять паралель між X. myanmarensis і сучасними червоними циліндричними зміями, які досягають довжини 70-80 см.

Визначити видову належність другого зразка через недостатнє збереження не вдалося. Зате пігментний малюнок на шкірі (як і багато деталей анатомії змійки X. myanmarensis) вказує на те, що мешкали вони, мабуть, у підстилці густого лісу, багатою на рослини і комах.

Раніше вчені повідомляли, що перші змії з'явилися на суші 128 мільйонів років тому.