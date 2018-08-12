Дивимося в небо: цієї ночі пік зорепаду Персеїди

Метеорний потік щорічно проходить в серпні з боку сузір'я Персея.

У ніч з 12 на 13 серпня можна спостерігати пік одного з найяскравіших зорепадів року - метеорного потоку Персеїди.

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Щільність потоку становитиме 60-70 метеорів на годину, а це значить, що можна побачити слабкі смуги і яскраві вогненні кулі кожну хвилину.

Такий зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з частинок згорають в земній атмосфері, утворюючи "зоряний дощ". Його інтенсивність поступово зростає, досягає піку, а потім падає. Середня швидкість Персеїд - 210 тис. км/год.

Рекордна щільність "падаючих зірок" була в 1863 році, коли в годину на нічному небі фіксували відразу 215 яскравих спалахів.

Нагадаємо, зорепад стартував 11 серпня о 22:00. Пік явища припадає на ніч на 11 серпня й 13 серпня.