Дивимося в небо: цієї ночі пік зорепаду Персеїди

22:01, 12 серпня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

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Щільність потоку становитиме  60-70 метеорів на годину, а це значить, що можна побачити слабкі смуги і яскраві вогненні кулі кожну хвилину.

Такий зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з частинок згорають в земній атмосфері, утворюючи "зоряний дощ". Його інтенсивність поступово зростає, досягає піку, а потім падає. Середня швидкість Персеїд - 210 тис. км/год.

Рекордна щільність "падаючих зірок" була в 1863 році, коли в годину на нічному небі фіксували відразу 215 яскравих спалахів.

Нагадаємо, зорепад стартував 11 серпня о 22:00. Пік явища припадає на ніч на 11 серпня й 13 серпня.

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Теги: #зорепад#потік Персеїд в Україні