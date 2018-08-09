Найбільший зорепад 2018 року: українці зможуть спостерігати потік Персеїд з 11 по 13 серпня

Пік зорепаду у 2018 році очікується в ніч з 11 на 12 серпня та з 12 на 13 серпня, найбільш інтенсивний потік пройде 13 серпня після півночі.

Наймасштабніший зорепад року жителям України буде видно у всій його красі. Персеїди - метеорний потік, який йде з боку сузір'я Персея і буквально являє собою "дощ із зірок" - метеорів, які проносяться небом зі швидкістю до 59 км/сек.

Як пише Обозреватель, пік зорепаду у 2018 році очікується в ніч з 11 на 12 серпня та з 12 на 13 серпня, найбільш інтенсивний потік пройде 13 серпня після півночі. Згідно з попередніми оцінками вчених, щільність його буде помірною: 60-70 метеорів на годину.

Незважаючи на значні цифри, потік дійсно буде помірним, адже, наприклад, у 2016 році експерти зафіксували показники в діапазоні 150 - 200 метеорів на годину. Рекорд по щільності був зафіксований в 1993 році, тоді показник зупинився на позначці у 500 метеорів на годину.

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Щоб спостерігати зорепад, слід вибрати темне і безхмарне місце. У небі можна буде побачити яскраві смуги і кулі. Важливо спостерігати частину неба з боку сузір'я Персея, яке знаходиться у північній частині. Як варіант, можна скористатися простим додатком для вивчення зоряного неба, який допоможе зорієнтуватися на місці і дасть корисні поради.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року земляни могли спостерігати за найяскравішим зорепадом року: у небі пролітали більше ста метеорів на годину.