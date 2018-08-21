Близько 35 відсотків відомих суперземель повинні бути світами-океанами, але це ще не означає, що такі планети підходять для життя знайомого нам типу.

Вчені проаналізували дані приблизно про 4000 екзопланет, отримані космічними місіями Kepler і Gaia і прийшли до висновку, що кожна третя "суперземля" може бути покрита безкрайнім океаном.

Про це йдеться в роботі Цзена з Гарвардського університету і його колег, опублікованій в Goldschmidt Conference, передає Naked Science.

Об'єктом їх інтересу були "суперземлі" - планети крупніші нашої, але ще не досягають розміру газових гігантів. При масі від однієї до 10 мас Землі вони мають і більший розмір, утворюючи дві групи: радіусом близько півтора радіуса Землі та близько 2,5 земного радіуса.

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Точні дані про маси і радіуси цих суперземель дозволили вченим розробити моделі їхньої внутрішньої структури. Модель показує, що екзопланети радіусом близько півтора радіуса Землі (і масою близько п'яти земних мас) повинні мати тверду поверхню. Однак планети в 2,5 земного радіуса (близько 10 мас Землі) повинні бути "планетами-океанами", на яких панує вода, складаючи до половини маси цих світів. Для порівняння: на воду припадає лише кілька відсотків маси Блакитної планети. Автори вважають, що близько 35 відсотків відомих суперземель повинні бути такими світами-океанами.

Це ще не означає, що такі планети підходять для життя знайомого нам типу. За розрахунками вчених, вони повинні бути оповиті щільною атмосферою, в якій домінує водяна пара, температура ближче до поверхні океану і під нею досягає 200-500 °С. Далі, на величезній глибині, вода переходить в екзотичні стани, що не зустрічаються на Землі. Якщо на якійсь із них і є життя, то зовсім не схоже на наше.

Раніше повідомлялося, що суперпланети можуть виявитися навіть більш придатними для життя, ніж Земля.