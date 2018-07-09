Суперпланети можуть виявитися навіть більш придатними для життя, ніж Земля

Сильніша гравітація може утримати товстішу атмосферу для захисту від космічної радіації і створити більш сприятливі умови на поверхні планети.

Що таке суперземля? Ключ до пояснення криється у самій назві. Це планета, схожа на Землю, але значно більша за розмірами. Астрономи помітили, що такого класу планети найбільш поширені в нашій галактиці. І вони можуть стати місцем для перших космічних колоній людства, пише Business Insider.

З 2009 року космічний телескоп «Кеплер» відкрив близько 4 тисяч екзопланет, тобто планет земного типу. 30% з них – суперземлі, серед яких не мало таких, що обертаються навколо своєї зірки в так званій «придатній для життя зоні». Це означає, що планета віддалена від своєї зірки на достатній відстані, щоб на її поверхні існувала вода в рідкому стані. А температура була не надто високою і не надто низькою. Тепер стало відомо, що деякі із суперземель такі ж скелясті, як і наша рідна планета.

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Вчені ще збираються дані про них, але наявність води і твердої поверхні – це відправна точка. Суперземля може мати радіус в 10 разів більший від земного, а її маса може в 10 разів перевищувати масу нашої планети. І цей факт робить її «ідеальним домом». Тому що більша маса означає, що у планети потужніше гравітаційне поле. Приміром, Кеплер-20b вдвічі більша, ніж Земля і в 10 разів масивніша. Гравітація цієї планети втричі сильніша, ніж земна. Це означає, що планета може утримати значно більше молекул повітря, утворюючи тим самим товстішу атмосферу. А це, у свою чергу, дорівнює значно кращому захисту від космічної радіації.

Крім того, гори і пагорби на планеті швидше проходять процес ерозії, що робить поверхню більш пласкою, ніж на Землі. Вчені вважають, що це може вилитися в те, що тверда поверхня планети виявиться подрібненою на десятки островів. А такі умови більш сприятливі для виникнення і розвитку життя.

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Існує лише одна перешкода. Покинути таку планету буде дуже не просто. Через потужну гравітацію Кеплер-20b для старту космічного апарата знадобиться значно більше палива, ніж на Землі. Приміром, для запуску апарата з програми «Аполлон», знадобиться двічі більше палива, а на борту можна буде розмістити значно менше вантажу. Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX може підняти на земну орбіту 50 тон корисного вантажу. А якби вона стартувала з Кеплер-20b, їй би вдалося підняти не більше 40 кілограмів.