Гендиректора сервісу таксі Uber звинуватили в нелегальній діяльності в Південній Кореї

Прокурори Південної Кореї висунули обвинувачення засновнику й гендиректору онлайн-сервісу по замовленню таксі Uber Тревісу Каланіку за здійснення нелегальної діяльності в країні. Про це повідомляє агентство Lenta.ru з посиланням на Yonhap.

Каланик звинувачується в порушенні закону про регулювання сервісів, що працюють в області громадського транспорту. Згідно із законом, заборонено використовувати орендовані машини для розвезення пасажирів. Також карається робота таксистів без ліцензії. Порушникам загрожує до двох років в'язниці.

Крім нього звинувачення було пред'явлено очільнику компанії MK Korea - місцевого оператора з оренди автомобілів. Його ім'я не уточнюється.

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Увагу влади Південної Кореї привернули звернення місцевих таксистів, які скаржилися на недобросовісну конкуренцію з боку Uber. Так, компанія пропонує сервіс UberX, який дозволяє приватним перевізникам на їх власних машинах підзаробити на перевезенні користувачів додатку. Водії UberX не отримували ліцензію, у той час як місцеві таксисти можуть заплатити за необхідну документацію близько 70 000 доларів.

Uber являє собою мобільний додаток з виклику таксі. Компанія була заснована в 2009 році і присутня у 250 містах в 50 країнах світу. Uber почав працювати в Сеулі в серпні 2013 року.

Минулого тижня муніципальна рада Сеула випустила постанову, яка гарантує винагороду майже у 1000 доларів за донесення про нелегальні операції Uber. Тоді сервіс таксі заявив, що продовжить працювати в країні, незважаючи на такий крок з боку влади.