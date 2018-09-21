Перший супутник-сміттяр успішно наловив космічного брухту

Експериментальний пристрій доставили на МКС ще в квітні.

Спеціальний супутник для збору космічного брухту пройшов успішні випробування, змігши зловити у спеціальні тенета умовний брухт на орбіті.

Як пише The Guardain, сам пристрій важить 100 кілограмів. Його побудову частково профінансувала Єврокомісія. RemoveDebris був доставлений на Міжнародну космічну станцію ще у квітні разом з іншим вантажем. Його запуск з борту станції відбувся у червні, а 16 вересня він почав виконувати експериментальні завдання.

Читайте такожNASA відправить на МКС 3D-принтер для переробки пластику

Супутник випустив два невеликі об’єкти, які повинні були відігравати роль зламаних пристроїв на орбіті, а потім через кілька секунд вистрілив спеціальними тенетами, які повинні були схопити ціль.

Тенета огортають брухт і за допомогою додаткової ваги скеровують його в атмосферу Землі. Там у найближчі тижні він згорить. Космічний брухт став великою проблемою. Зіткнення з ним може вивести з ладу важливі супутники. Космічні агенції в усьому світі намагаються розробити технології для розчищення від сміття орбіти планети.