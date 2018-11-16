Вчені назвали найгірший рік в історії людства

За словами експертів, найгірший рік в історії людства – 536 рік нашої ери.

Група американських вчених та істориків з'ясували, в який рік людям жилося найважче. І це не 1347, коли в Європу прийшла Чорна смерть, і не будь-який з років Голокосту між 1941 і 1945.

Вчені кажуть, що найгірший рік в історії людства – 536 рік нашої ери, який не тільки запам'ятався "нескінченним мороком", а й спричинив цілу низку лих, пише ТСН з посиланням на Science Alerte.

Проаналізувавши літописи про світові катастрофи, вчені встановили, що в 536 році Європа, Близький Схід і деякі регіони Азії перебували майже в суцільній темряві протягом 18 місяців.

Разом з цим температура влітку опустилася до +1 градуса тепла, ставши передвісником найхолоднішого десятиліття за 2300 років.

Того ж року в традиційно теплих регіонах Китаю випав сніг, який вбив урожай. У підсумку в країні почався страшний голод, який призвів до численних смертей.

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"Весь рік сонце випромінює світло як місяць, без променів, як ніби воно втрачало свою силу, переставши, як колись, чисто і яскраво сяяти. З того часу, як це почалося, не припинялися серед людей ні війна, ні моровиця, ні яке інше лихо, що несе смерть", - писав візантійський історик Прокопій.

За два роки Європу вразила чума Юстиніана. Вона охопила всю територію цивілізованого світу тієї епохи і поверталася у вигляді окремих епідемій ще протягом двох століть. Жертвами хвороби на Сході стали близько 100 мільйонів людей, в Європі від чуми загинули до 25 мільйонів осіб.

Майкл Маккормік з Гарвардського університету зміг встановити причину таємничої темряви у співпраці з Полом Маєвським з Університету Мена.

Розгадку підказав стародавній шведський льодовик. Зразки льоду, що відповідали тій епосі, показали, що в 536 році в Ісландії сталося найпотужніше виверження вулкана. Його викиди накрили велику частину Євразії шаром попелу. Потім в 540 і 547 роках відбулося ще два виверження. Разом вони призвели до занепаду економіки європейських народів.

Як повідомляв УНІАН, причину загибелі людства британський фізик Стівен Хокінг описав у своїй останній книзі під назвою «Короткі відповіді на великі питання». У своїх останніх роздумах фізик описував сценарії, при яких життя більше не зможе існувати на Землі. Зокрема, серед таких сценаріїв він перерахував наслідки ядерної війни і незворотні кліматичні зміни. Але головна загроза ховається у далекому космосі.