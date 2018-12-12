Перед Новим роком Землю накриють магнітні бурі: названі дати

26 грудня очікується дуже сильна і доволі тривала буря, через неї, можливо, багато людей погано себе почуватимуть.

У грудні на нас чекають ще дві магнітні бурі. Вони накриють Землю 26 і 29 грудня.

Про це повідомляє Newshay.

26 грудня очікується дуже сильна і доволі тривала буря, через неї, можливо, багато людей погано себе почуватимуть.

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Магнітна буря 29 грудня завершить цикл грудневих бур. Вона не така сильна, як попередня, але теж буде відчуватися.

Зазначимо, що від рясної активності на Сонці частіше за інших страждають ті, у кого є деякі проблеми зі здоров'ям. Наприклад, гіпертонія, гіпотонія, люди, які перенесли інфаркт, інсульт, люди з анемією і люди, хворі на вегето-судинну дистонією.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборонили три препарати від високого тиску.