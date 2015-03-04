У джунглях Гондурасу виявили сліди невідомої цивілізації

Чутки про це місто ходили ще від часів іспанських конкістадорів XVI століття, а в місцевих легендах воно було відоме як «Місто мавпячого бога», пише Lenta.ru із посиланням на Fox News.

До складу експедиції увійшли вчені із США та Гондурасу, інженер (фахівець з роботі з лідаром), антрополог, этноботанік і 16 бійців гондураського спецназу, що забезпечують безпеку досліджень. Руїни виявили у Ла-Москітії - регіоні Гондурасу, покритому непрохідними джунглями. Там вчені оглянули і нанесли на карту стіни, площі, кургани та піраміду. Ці споруди належали до невідомої індіанської культури, розквіт якої припав на 1000-1400 роки. Нащадки (і грабіжники) ніколи не добиралися до міста, прихованого густою рослинністю.

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Вчені виявили 52 артефакти, у тому числі кам'яні сидіння, фрески із зображенням змій та грифів, а також голову «людини-ягуара». Імовірно, це фрагмент скульптури, яка демонструє шамана у зміненому стані свідомості. Усі знахідки були задокументовані, проте вчені залишили їх на місці. Розташування міста тримається в секреті (щоб його не спустошили грабіжники).

Історія відкриття почалася у 2012 році, коли група американських археологів і кінематографістів за допомогою лідара (лазерного ехолокатора) розгледіла під покровом джунглів Ла-Москітії прямі лінії та прямокутники. Оскільки у природі така геометрія не зустрічається, вчені вирішили, що знайшли руїни міста, - і не помилилися.

У 1939 році про виявлення міста заявив американський авантюрист Теодор Морд (Theodore Morde), який нібито пролітав над ним на літаку. Однак Морд загинув в автокатастрофі, так і не встигнувши розповісти громадськості про місце розташування міста.

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Згідно з основною гіпотезою, ці руїни належать легендарному Сьюдад Бланка (Білому місту), про яке імператору Карлу V писав Ернан Кортес. Конкістадор чув від місцевих жителів, що на території, де зараз розташований Гондурас, ховається держава, рівна ацтекській за багатством.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені досліджують затонуле місто біля берегів Єгипту.