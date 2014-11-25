Вчені досліджують затонуле місто біля берегів Єгипту: знайдено уламки кораблів і величезні статуї (фото, відео)

Вчені продовжують досліджувати стародавнє місто, засноване Олександром Македонським. Місто було знайдено на глибині 50 метрів на початку 21 століття біля берегів Єгипту. Греки називали його Геракліон, єгиптяни - Тоніс. Місто стало вважатися легендою після того, як пішло під воду 1200 років тому, пише ТСН.ua із посиланням на The Daily Mirror.

Поступово вчені, крок за кроком, дізнаються все більше про це таємниче місто. Воно оповите легендами, пов'язаними з Троєю, красунею Єленою та її коханим Парісом.

Та досі не виявлено, що ж спричинило зникнення Тоніс-Геракліону під водою. Науковці висувають кілька версій, серед яких – землетрус, підвищення рівню води та зсув ґрунту.

У руїнах підводного "міста-примари" було знайдено уламки більш ніж 64 кораблів, золоті монети, величезні статуї та таблички з ієрогліфами, які вченим ще доведеться розшифрувати.

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Дослідники відзначають, що стародавні пам'ятки на диво гарно збереглися, що робить місто ще більш цікавим та загадковим для вивчення.