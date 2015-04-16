Українські IT-стартапи переорієнтувалися на глобальні ринки через кризу - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівний партнер консалтингової компанії BVUGroup Денис Довгополий під час Українського форуму інтернет-діячів iForum-2015.

«Криза змусила галузь перепозиціонуватися та шукати виходи з цієї ситуації. Основний тренд, який ми зараз бачимо, - це те, що раніше з десяти стратапів дев'ять орієнтувалися на локальний ринок, а один - на глобальний. Зараз ми бачимо пропорцію приблизно сім до трьох у зворотний бік», - сказав Довгополий.

Читайте такожУкраїнський ІТ-ринок сидить "на валізах" За його словами, нестабільна ситуація в Україні змушує українських IT-підприємців шукати нові ринку збуту своєї продукції та послуг за кордоном.

«Це стимулює наших підприємців йти в Європу... Міжнародна активність різко зросла, і народ пішов туди, де є попит, розуміючи, що, витративши ті ж зусилля на глобальний проект, він отримує в десять і більше разів вищі доходи», - зазначив експерт.

Довгополий також додав, що, незважаючи на військові дії на Донбасі, міжнародні інвестори не втратили інтерес до українських IT-стартапів.

«Що б не говорили, є дуже великий інтерес зарубіжних інвесторів, незважаючи на війну», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітичної компанії IDC, в 2014 році український ринок інформаційних технологій скоротився в 2 рази - до 1,463 млрд дол. (з урахуванням ринку телефонів і смартфонів - на 43%, до 2,243 млрд. дол.).