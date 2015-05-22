Роскосмос продовжив роботу комісії з розслідування аварії "Прогресу"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Роскосмос.

"Остаточні висновки комісії Роскосмос повідомить пізніше", - йдеться в повідомленні відомства.

Це не перше продовження роботи комісії - спочатку передбачалося, що вона завершить розслідування до 12-13 травня. Пізніше глава відомства Ігор Комаров заявив, що точна причина аварії "Прогресу" повинна бути визначена до 22 травня.

Раніше джерело, знайоме з ходом роботи, ТАСС заявив, що розслідування може бути продовжено і після 22 травня, оскільки комісії не вистачає даних для встановлення точної причини аварії. Пізніше стало відомо, що вона розглядає версії браку та занадто високих навантажень на ракету-носій в польоті.

Експерти розійшлися в думках щодо можливості встановити точну причину аварії ракети. Одні вважають, що точну причину аварії в результаті можуть і не встановити.

"Під час всіх аварій точну і однозначну причину встановити вдається дуже рідко. Як правило, це рішення має імовірнісний характер. Наприклад, що з імовірністю 90% причина була такою, але залишаються ще 10%, що причина була в іншому. Або з'ясовують кілька причин, які призвели до позаштатної ситуації, тоді працюють над усуненням усіх можливих причин. Те, що буде виявлена одна причина, ймовірність не дуже висока, як правило, так буває в дуже рідкісних випадках", - сказав фахівець.

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Інші експерти відзначають, що телеметрії цілком достатньо. «Робота на підприємствах - нормальний другий етап роботи держкомісії, коли у фахівців є більш чіткі версії події. Тепер вони поїхали перевіряти їх на підприємства", - зазначив фахівець.