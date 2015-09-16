Ще одна українська ІТ-компанія переїхала за кордон

Про це повідомляє AIN.ua з посиланням на заяву співзасновника компанії Андрія Хорсєва.

У дніпропетровському офісі залишився працювати юрист та програма релокейта. За всіма відкритими вакансіями компанія тепер пропонує двомісячне стажування, а потім - переїзд до Польщі.

З осені компанія переїхала до офісу на центральній площі Вроцлава.

"Пишу прямо з нього. Це - милий двоповерховий будинок в старому місті. Наразі все - в розібраному стані, тільки закінчили з покупкою речей першої необхідності (меблі, бінбеги, мережа, музика, кавомашина тощо). Як влаштуємося - зробимо фотозвіт", - повідомив Хорсєв.

Зазначається, що у більшості співробітників 908, які переїхали, вже є досвід "віддаленої роботи": компанія в повному складі майже півроку пропрацювала з Таїланду.

"Ми повернемося до Дніпропетровська, коли будемо потрібні місту та своїй країні. Це станеться в той момент, коли припиниться "дерибан" влади і держава буде готова до творчого еволюційного розвитку. На даний момент малому бізнесу, не пов'язаному з олігархічними структурами, там місця немає", - розповів Хорсєв.

Читайте такожУкраїнські IT-стартапи переорієнтувалися на глобальні ринки через кризу - експерт

Нагадаємо, один з найбільших аутсорсерів України, компанія Luxoftв травні минулого року оголосила про те, що вивезе близько 500 програмістів з України та Росії до Болгарії, Польщі та Румунії через політичні ризики.