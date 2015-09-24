Першим панорамним відеороликом в Facebook став трейлер з "Зоряних воєн"

Як пише Лента.ру, відеоролик показує епізод з підготовлюваного до виходу фільму "Зоряні війни: Пробудження сили", сьомої частини космічної саги, створеної компаніями Disney і Lucasfilm. Глядач може спостерігати за подіями в будь-якому напрямку з місця пілота транспортного засобу, що мчить по безлюдному ландшафту.

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Кругові панорами популярні у зв'язку з поточним сплеском інтересу до шоломів віртуальної реальності. Для занурення у віртуальну реальність необхідна зйомка всього, що відбувається навколо глядача, для цього випускаються вже спеціальні камери або набори камер, наприклад компаніями Nokia і GoPro.

Прокотитеся з вітерцем по пісках планети Джакку, на якій відбувається дія нового блокбастера «Зоряні Війни: Пробудження Сили»! Унікальне панорамне 360° відео, ексклюзивно для Facebook. Posted by Star Wars on 23 вересня 2015 р.

Перша згадка про розробку Facebook програми віртуальної реальності зробила WSJ 14 вересня. Google включила підтримку панорамного відео для сервісу YouTube раніше, і вже кілька років у її картах були доступні фотографії, які показували види навколо. Facebook зробив у своєму відеоплеєрі це тільки в ніч на 24 вересня, зате ще в березні 2014 року купив виробника шоломів віртуальної реальності Oculus VR за 2 мільярди доларів.