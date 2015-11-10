У НАСА показали золотий каньйон Офір на Марсі (фото)
Орбітальна станція MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зробила знімок каньйону Офір, розташованого в долині Марінера на Марсі і названого на честь біблійної Золотий країни.
Зображення отримано 10 серпня 2015 року науковим інструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Про це повідомляється на сайті НАСА.
На знімку помітні осадові породи і ландшафт, що сформувався під впливом вітрів. Виступаючі скелі можуть бути слідами інтрузії, повідомляє Lenta.ru.
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Отримане зображення може допомогти вченим у дослідженні історії Марса і формуванні його ландшафтів, зокрема долини Марінера — найбільшого каньйону в Сонячній системі. Його протяжність вздовж екватора Марса оцінюється в 4,5 тисячі кілометрів.
Марсіанський орбітальний апарат MRO був запущений на Марс в 2005 році, а в 2006-му досяг Червоної планети. У 2008-му його основна місія підійшла до кінця, але НАСА продовжило роботу зонда. Крім зйомки поверхні планети, апарат бере участь у передачі сигналів на Землю з марсоходів.