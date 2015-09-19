NASA оголосила конкурс проектів по доставці на Марс вантажу рекордної ваги

Про це йдеться на сайті агентства, передають РИА Новости.

"NASA розробляє і проводить льотні випробування нового класу відносно легких aeroshells, які могли б принести більше 22 тонн вантажу на поверхню Марса», — наводяться в повідомленні слова Стіва Гаддіса з NASA. Він зазначив, що пілотований корабель, планований до посадки на Марс, буде важити від 15 до 30 тонн.

У NASA зазначають, що HIAD-технологія є основною для розробки системи доставки найбільшого корисного вантажу в історії на Марс.

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Агентство запрошує команди студентів надати до 15 листопада опис своєї пропозиції по вдосконаленню технології HIAD. Потім відібрані команди навесні 2016 року повинні будуть представити вже технічні документи щодо концепції.

Раніше УНІАН повідомляв, що фахівці США та Росії обговорюють питання про те, як краще використовувати Міжнародну космічну станцію (МКС) для підготовки польоту на Марс.