Користувачів сайту "Одноклассники.ру" завалили вірусним спамом

Користувачі популярної соціальної мережі "Одноклассники" зазнали атаки хакерів, повідомляє Лента.руз посиланням на РІА Новости. Про це розповіли двоє провідних російських антивірусних розробників - "Доктор Веб" і "Лабораторія Касперського", що зафіксували масове спам-розсилання листів нібито від імені сайту соціальної мережі.

Увечері 2 червня на пошту користувачів сайту "Одноклассники" почали надходити листи нібито від імені сайту з повідомленням про отримання нового повідомлення і посиланням на нього. Проте користувач, який пройшов за посиланням, замість сайту соціальної мережі спочатку потрапляв на зареєстрований у Сингапурі домен www.odnoklassniks.info, який заражав комп`ютер шкідливою троянською програмою, а вже потім автоматично перенаправляв користувача, який нічого не підозрював, на сайт "Одноклассники".

Проте зловмисникам вдалося лише частково реалізувати свої плани, оскільки пропускна спроможність шкідливого сайту не була розрахована на таку кількість призначених для користувача запитів, і троянська програма просто не змогла завантажитися на велику частину комп`ютерів.

За словами головного вірусного аналітика "Лабораторії Касперського" Олександра Гостєва, сервер, з якого завантажується троянська програма, вже неодноразово використовувався злочинцями для проведення схожих спамерських атак. Вперше зловмисники скористалися ним ще в лютому цього року.

Крім того, він відзначив, що на тому ж сервері базується сайт одного з російських кіберзлочинних угрупувань, що дозволяє з певною часткою упевненості зробити висновок, що саме їх співтовариство причетне до спам-розсилання від імені соціальної мережі "Одноклассники".