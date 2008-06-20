Відкриття навчально-демонстраційного центру для водопідготовки при КПІ

The Dow Chemical Company (DOW) та хіміко-технологічний факультет Національного Технічного Університету України “Киівський Політехнічний Інститут” оголосили про відкриття нового, сучасного навчально-демонстраційного центру для водопідготовки на базі хіміко-технологічного факультету НТУУ “КПІ”. Проект покликаний звернути увагу суспільства на важливість проблем води та найкраще використання цього дорогоцінного ресурсу. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 24 червня 2008 о 10:30 ранку на базі хіміко-технологічного факультету НТУУ “КПІ”( Київ, пр. Перемоги, 37, кор. № 4, аудиторія Велика Хімічна (хіміко-технологічний факультет НТУУ "КПІ")

На церемонії відкриття очікуються представники уряду України, керівництво НТУУ “КПІ”,

директор компанії Dow, а також висококваліфіковані лідери підприємств, які мають багаторічний

досвід використання продуктів для водопідготовки виробництва компанії DOW.