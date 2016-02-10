Кубик Рубіка зібрали за рекордних 0,8 секунди (відео)

Січневий рекорд по швидкості складання кубика Рубіка побили всього за кілька тижнів. За 0,887 секунди головоломку вирішила комп'ютерна система Sub1, розроблена американським інженером та економістом Адамом Біром. Про це з посиланням на пише Gizmag Lenta.ru.

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Після того, як кубик розкручується випадковим чином, його вставляють усередину робота. Дається команда "старт", відкриваються об'єктиви, ті фотографують всі сторони кубика, передають інформацію комп'ютеру. Він у свою чергу розраховує оптимальне рішення з допомогою двофазного алгоритму Коцемби. Це рішення передається до мікропроцесора, який дає команду шести маніпуляторам.

Sub1 зібрала кубик за 20 ходів і 0,887 секунди. Представник Книги рекордів Гіннеса не був присутній при демонстрації, але найближчим часом Бір також подасть заявку на реєстрацію свого досягнення.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року машина, створена Захарією Громко (Zackary Gromko), студентом із США, зібрала кубик Рубіка за 2,39 секунди. Вже в січні 2016 року Джей Флетленд (Jay Flatland) і Пол Роуз (Paul Rose) із Канзасу показали свій комп'ютер офіційному представнику Книги рекордів Гіннеса: системі вистачило 0,9 секунди.