NASA показало інтер'єри корабля для польоту до астероїдів

На сторінці Космічного центру імені Ліндона Джонсона у соцмережі представлено нове панорамне відео модуля, де імітуються умови 715-денного польоту до довколаземного астероїда, пише Lenta.ru. Ролик допомагає зрозуміти, в якій тісноті туляться космонавти, які «летять» в компанії рослин і солоноводних креветок.

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Співробітники NASA намагаються зробити перебування в триповерховому модулі максимально реалістичним: наприклад, при комунікації з командним центром завжди імітується затримка сигналу довжиною до 10 хвилин.

Це вже друге панорамне відео, яке NASA виклало в Facebook. На початку лютого агентство представило панораму Марса, створену із серії кадрів, які зняв марсохід Curiosity.