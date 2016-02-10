NASA показало інтер'єри корабля для польоту до астероїдів
З 2014 року NASA регулярно замикає команди з чотирьох добровольців в тісному просторі «космічного корабля» - житлового модуля HERA (Human Exploration Research Analog).
На сторінці Космічного центру імені Ліндона Джонсона у соцмережі представлено нове панорамне відео модуля, де імітуються умови 715-денного польоту до довколаземного астероїда, пише Lenta.ru. Ролик допомагає зрозуміти, в якій тісноті туляться космонавти, які «летять» в компанії рослин і солоноводних креветок.
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Співробітники NASA намагаються зробити перебування в триповерховому модулі максимально реалістичним: наприклад, при комунікації з командним центром завжди імітується затримка сигналу довжиною до 10 хвилин.
Це вже друге панорамне відео, яке NASA виклало в Facebook. На початку лютого агентство представило панораму Марса, створену із серії кадрів, які зняв марсохід Curiosity.