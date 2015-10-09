NASA оприлюднило докладний план підготовки місії на Марс

"NASA знаходиться найближче до відправлення американських астронавтів на Марс, ніж коли-небудь раніше. (...) NASA спрямовує нашу націю і весь світ у подорож на Марс", - зазначив глава NASA Чарльз Болден,передає Lenta.ru.

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Він також повідомив, що найближчим часом має намір обговорити план з членами Конгресу, а також національними комерційними та міжнародними партнерами. Сам план передбачає активну діяльність по трьох основних напрямках.

Перший з них - Earth Reliant - передбачає продовження досліджень на Міжнародній космічній станції. В даний час це єдина площадка, на якій NASA відпрацьовує технології тривалого перебування людини в космосі та його вплив на здоров'я астронавтів.

Другий - Proving Ground - направлений на проведення робіт з метою створення ефективних технологій маніпулювання об'єктами в умовах далекого космосу. У першу чергу це передбачає відкриття проміжної бази (наприклад, на навколомісячній орбіті) для доставки астронавтів на Марс.

Третій напрямок (Earth Independent) включає в себе побудову незалежної від Землі інфраструктури в білямарсіанському просторі (не виключено, що це може бути станція на одному з місяців Червоної планети) і в кінцевому результаті на поверхні Марса.

"Стратегія NASA передбачає проведення короткострокових заходів і розвиток потенціалу для подорожі на Марс, пов'язаних з стійкою присутністю в майбутньому людини в глибокому космосі", - пояснив помічник голови агентства Вільям Герштенмайер.

NASA перерахувало основні наявні наробки, пов'язані з транспортом, ефективною роботою і здоров'ям астронавтів.

Агентство у рамках майбутнього пуску ракети компанії SpaceX планує досліджувати можливості надувного модуля Bigelow Expandable Activity Module. Близькі до завершення базові роботи по основному пілотованому кораблю для Марса (Orion). Перший пуск надважкої ракети SLS (Space Launch System) повинен відбутися в найближчі 3 роки.

Місія ARM (Asteroid Redirect Mission) дозволить дослідити можливості використання сонячної енергії для переміщення важких об'єктів (астероїдів) в глибокому космосі і вивчити матерію цих небесних тел.

В рамках проектів DSN (Deep Space Network), NEN (Near Earth Network) і SN (Space Network) NASA відпрацює можливості ефективної комунікації між астронавтами на Червоній планеті, білямарсіанськими станціями та наземними службами.

У 2030-ті роки NASA запланувало відправити на Марс перших людей. Місія займе близько 1100 діб. На поверхні планети очікується висадка приблизно 10-тонного апарату (це в 10 разів більше найважчого ровера Curiosity), а також повернення його частини на Землю.