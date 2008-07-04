Тимошенко: Кабмін підготує держпрограму когенерації

Кабінет Міністрів має намір підготувати державну програму когенерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради на Миколаївському суднобудівному заводі «Океан», присвяченому питанням розвитку суднобудування.

Прем`єр повідомила, що має намір дати завдання зі створення такої програми Міністерству палива і енергетики і Міністерству економіки.

*** Когенерація - комбіноване виробництво електричної енергії і тепла. Порівняно з класичними електростанціями, де тепло, утворене при виробництві електроенергії, невикористане випускається в навколишній простір, когенераційні установки його використовують для опалювання і таким чином економлять як пальне, так і фінансові кошти, потрібні для його придбання.