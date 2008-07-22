Російська ракета-носій вивела на орбіту німецький супутник-шпигун

Росія завершила виконання контракту з виведення в космос п`яти супутників німецької системи розвідки радіолокації SAR-Lupe. Як повідомив начальник Служби інформації і зв`язків з громадськістю Космічних військ РФ підполковник Олексій Золотухін, «російська ракета-носій «Космос-3М», що стартувала сьогодні з космодрому Плесецьк успішно вивела на цільову орбіту німецький розвідувальний супутник SAR-Lupe-5».

Як нагадали в Службі інформації КВ, «проведений запуск - завершальний у виконанні контракту, підписаного в 2003 році ФДУП «Рособоронекспорт», ПО «Полет» і німецькою компанією OHB System AG, згідно з яким передбачалося виведення п`яти супутників німецької системи розвідки радіолокації SAR-Lupe за допомогою російських ракет- носіїв «Космос-3М». Перший пуск провели з Плесецька 19 грудня 2006 року, другий - 2 липня 2007 року, третій - 1 листопада 2007 року, четвертий - 27 березня 2008 року. Всі вони були успішними.

Газета.ру