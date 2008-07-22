Японці створили робота-манекенницю

Робота-манекенницю розробили фахівці з науково-дослідного інституту в японському місті Кобе.

Поки він є лише рухомим каркасом, але незабаром його одягнуть у пластик, повідомляють розробники електронної супермоделі.

Висота робота становить 160 сантиметрів. Він може приймати практично будь-яке положення завдяки 16 суглобам, через що його рухи майже не відрізняються від людських, повідомляє NEWSru.

Робот має невелику вагу та порівняльно низьку вартість, оскільки виготовлений з алюмінію. Керувати манекенницею майбутнього можна за допомогою звичайного мобільного телефону.

Токіо активно підтримує роботобудування, вважаючи його потенційним локомотивом японської економіки. За прогнозами, через п`ять років ринок роботів, які допомагають людині в повсякденному житті, у країні зросте з нинішніх 4,7 млрд. доларів до 17 млрд. доларів, а до 2025 року сягне вже 60 млрд. доларів.