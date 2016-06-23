У Швейцарії пройшли тести безпілотного електричного автобуса (фотогалерея)
15:23, 23 червня 2016Наука та IT
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Перший безпілотний електричний автобус компанії PostAuto проїхав по швейцарському місту Сьон.
Тестувати безпілотний автобус планують до жовтня 2017 року / Reuters
Як повідомляє Inside-it.ch, з сьогоднішнього дня в Швейцарії можна користуватися подібним громадським транспортом. У автобуса відсутні кермо і педалі, максимальна швидкість - 20 км/год.
Повідомляється, що на даний момент використання безпілотних транспортних засобів не регулюється законом, тому компанія отримала спеціальний дозвіл для здійснення поїздок на автобусі в Сьоні.
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Тестувати безпілотний автобус планують до жовтня 2017 року.
Нагадаємо, в березні 2016 року безпілотний автомобіль, розроблений компанією Google, вперше за час випробувань потрапив в ДТП через помилку комп'ютера.
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