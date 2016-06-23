У Швейцарії пройшли тести безпілотного електричного автобуса (фотогалерея)

Як повідомляє Inside-it.ch, з сьогоднішнього дня в Швейцарії можна користуватися подібним громадським транспортом. У автобуса відсутні кермо і педалі, максимальна швидкість - 20 км/год.

Повідомляється, що на даний момент використання безпілотних транспортних засобів не регулюється законом, тому компанія отримала спеціальний дозвіл для здійснення поїздок на автобусі в Сьоні.

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Тестувати безпілотний автобус планують до жовтня 2017 року.

Нагадаємо, в березні 2016 року безпілотний автомобіль, розроблений компанією Google, вперше за час випробувань потрапив в ДТП через помилку комп'ютера.