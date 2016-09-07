Зібрали покемонів - пора збирати гриби: Apple анонсувала запуск гри Super Mario

20:35, 07 вересня 2016
Наука та IT
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Компанія Apple на Новий рік збирається запустити гру Super Mario Run.

REUTERS

Піся того, як весь світ був охоплений безумством гри Pokemon Go, Apple разом із Nintendo спробує затягти ще більше користувачів у нову розвагу.

У ході щорічної презентації Apple проект представили легендарний розробник ігор Сігеру Міямото та гендиректор Apple Тім Кук.

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Міямото, який є розробником Super Mario ще для приставки Dendy, розповів, що гра буде випущена ексклюзивно для iOS.

Мета гри проста - водопровідник Маріо має пробігти вправо, зібравши якомога більше чарівних грибів та перестрибнувши перешкоди та ворогів.

Розробники пожартували, що можна буде однією рукою грати, а іншою - їсти бургер.

У ході презентації Apple очікується анонс нового iPhone 7 (трансляція).

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