Зібрали покемонів - пора збирати гриби: Apple анонсувала запуск гри Super Mario

Піся того, як весь світ був охоплений безумством гри Pokemon Go, Apple разом із Nintendo спробує затягти ще більше користувачів у нову розвагу.

У ході щорічної презентації Apple проект представили легендарний розробник ігор Сігеру Міямото та гендиректор Apple Тім Кук.

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Міямото, який є розробником Super Mario ще для приставки Dendy, розповів, що гра буде випущена ексклюзивно для iOS.

Мета гри проста - водопровідник Маріо має пробігти вправо, зібравши якомога більше чарівних грибів та перестрибнувши перешкоди та ворогів.

Розробники пожартували, що можна буде однією рукою грати, а іншою - їсти бургер.

У ході презентації Apple очікується анонс нового iPhone 7 (трансляція).