Сьогодні світу покажуть iPhone 7 та Apple Watch 2: пряма трансляція презентації Apple

Онлайн-трансляція презентації Apple, яка почнеться в 20.00 за Києвом, буде доступна на УНІАН.

Цьогоріч Apple оформила запрошення фразою «Побачимося сьомого» (See you on the 7th). Фанати вважають, що сама дата презентації — натяк на появу iPhone 7. Крім того, ряд аналітиків наполягають, що розмитий логотип яблука на задньому плані свідчить про те, що значні поліпшення отримає камера: зокрема - нічна зйомка.

Традиційно початкова частина виступу Тіма Кука буде присвячена економічним успіхам Apple, як немає сумнівів, що в основному презентація буде присвячена саме iPhone 7 і, можливо,Apple Watch 2.

Загадковий iPhone 7

Очікується, що зовнішній вигляд iPhone 7 не зазнає радикальних змін у порівнянні з iPhone 6 і iPhone 6s. Але в той же час аналітики дають прогнози про те, що пристрій може позбутися кнопки (в прямому сенсі цього слова) Home а також аудіовиходу.

Що стосується камери, то вона, швидше за все, буде складатися з двох об'єктивів, з оптичною ширококутною стабілізацією, покращеним спалахом і цілими 12-ма мегапікселями.

Головна інтрига презентації Apple — iPhone 7 нібито без роз'єму 3,5 мм. Але сказати щось про це складно: залишиться він чи ні, дізнаємося тільки на презентації. Авторитетні аналітики підтверджують, що в новому iPhone отвору для навушників не буде. Очікується, що для прослуховування музики компанія укомплектує iPhone недорогими навушники EarPods з конектором Lightning.

Апгрейд Apple Watch

Оригінальним Apple Watch вже майже два роки, але, ймовірно, їх чекає та ж доля, що і iPhone 7. Зовні годинник залишиться незмінними, тоді як начинка отримає зміни. Схоже, компанія збирається піти від позиціонування годинника як пристрою для зв'язку та просувати його як фітнес-гаджет.

Apple Watch 2 отримають GPS-модуль, який зробить їх більш самостійним пристроєм, що буде дуже корисно, наприклад, для бігунів. Також годинник стане набагато продуктивнішим за рахунок нового процесора і позбудеться від повільності, властивої першому поколінню. Є чутки, що Apple Watch 2 отримає барометр, більш ємну батарею і водонепроникність, але вони мало чим підтверджені.

Розмови навколо "осі"

На презентації нових iPhone Apple анонсує оновлення для своїх операційних систем. На цей раз нас чекає чимало змін у кожній з них. Більше всього їх в iOS 10.

З екрану блокування зникло звичне Slide to unlock. Тепер iPhone можна розблокувати натисненням на кнопку Home, а в нових моделях екран так і зовсім пробуджується, якщосмартфон просто взяти в руку.

Siri в iOS 10 порозумнішала і навчилася взаємодіяти зі сторонніми додатками. Також великий апдейт отримала служба iMessage і «Фото».

Комп'ютери поки почекають

Чого не варто чекати, так це серйозного оновлення ноутбуків і десктопів Apple. Якщо воно і відбудеться, то швидше за все буде відзначено релізом через деякий час, або представлене на окремому заході десь у жовтні.

Схожої думки дотримуються і аналітики, опитані виданням Bloomberg, причому вони говорять і про появу нового покоління iMac 5K.

Що стосується оновленого MacBook Pro Retina, на нього покладають великі надії: і сенсорну OLED-панель, і дизайн як у 12-дюймового MacBook, і поліпшені технічні характеристики.

Також, швидше за все, будуть згадані оновлення всіх чотирьох операційних систем Apple, включаючи tvOS.