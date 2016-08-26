В Австралії з Пікачу зробили бургер (фоторепортаж)
12:49, 26 серпня 2016Курйози
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Ресторан у Сіднеї пропонує своїм клієнтам з'їсти Пікачу, Бульбазавра або Чармандера у вигляді бургерів.
REUTERS
Бургери коштують близько $11, повідомляє CNBC.
Команда ресторану "Down N' Out Burger" працювала над створенням покемонобургеров п'ять тижнів, розробляючи їх смак та зовнішній вигляд. В результаті Пікачу - традиційний бургер з додаванням картоплі фрі, Бульбазавр приготований за принципом "Біг мака" і увінчаний брокколі, а Чармандер - гострий.
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"Смак був розроблений, щоб відображати особливості кожного з покемонів", - розповів журналістам представник ресторану, де любителі покемонів тепер із задоволенням витрачають свої гроші на лімітовану серію бургерів.
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