В Австралії з Пікачу зробили бургер (фоторепортаж)

Бургери коштують близько $11, повідомляє CNBC.

Команда ресторану "Down N' Out Burger" працювала над створенням покемонобургеров п'ять тижнів, розробляючи їх смак та зовнішній вигляд. В результаті Пікачу - традиційний бургер з додаванням картоплі фрі, Бульбазавр приготований за принципом "Біг мака" і увінчаний брокколі, а Чармандер - гострий.

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"Смак був розроблений, щоб відображати особливості кожного з покемонів", - розповів журналістам представник ресторану, де любителі покемонів тепер із задоволенням витрачають свої гроші на лімітовану серію бургерів.