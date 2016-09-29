"Вибухова" техніка Samsung: після телефонів у зону ризику потрапили пральні машини

Компанія Samsung активно обговорює з Комісією з безпеки споживчих товарів США можливі ризики використання деяких пральних машин з вертикальним завантаженням, вироблених в період з березня 2011 до квітня 2016 року.

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"В окремих випадках ці пральні машинки можуть аномально сильно вібрувати при пранні постільної білизни, громіздких і водонепроникних речей. Є ризик травмування та пошкодження майна", - йдеться в заяві компанії.

Samsung радить власникам машин з дефектом використовувати для таких речей делікатний режим прання. У цьому режимі подібних проблем не спостерігалося.

Зараз компанія працює над тим, щоб виправити дефект у вже проданих машинах з вертикальною завантаженням і запобігти інцидентам у майбутньому. Поки для перевірки на сайті виробника з'явилася форма, в яку можна ввести серійний номер своєї машинки та дізнатися, чи потрапляє вона в зону ризику.

Як повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal, в серпні три споживачі подали позов проти Samsung, стверджуючи, що їхні машини раптово вибухнули під час використання.

За словами однієї з них, Мішель Сото Філдер з Техасу, її пральна машина Samsung, куплена в червні 2012 року, несподівано вибухнула в лютому 2016 року. Згідно зі скаргою, поданою в окружний суд США в Нью-Джерсі, вибух був настільки сильним, що призвів до вм'ятини в стіні гаража, де перебувала пральна машина.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв. Причиною стали випадки загоряння при зарядці акумуляторів. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.